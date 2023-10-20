Через знущання та домашнє насильство: суд відібрав дитину в найстаршої матері України

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«Засідання проходило в закритому режимі. Оголошено вступну та резолютивну частину рішення, згідно з якою суд вирішив відібрати малолітню дитину в матері без позбавлення батьківських прав до досягнення дитиною 14-річного віку, тобто до 23 лютого 2025 року», - зазначила Андрушко.

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Підвербна, яка народила дитину в 65 років, була на засіданні, але коментувати рішення відмовилася. Її адвокат зазначив Андрій Котенок, що вони поки не вирішили подавати апеляційну скаргу. На це в них є 30 днів.

Нагадаємо

Весною дитина Подвербної, 12-річна Анна-Марія, потрапила до лікарні, де категорично відмовилася повертатися до матері. На своїй сторінці в Instagram вона загрожувала скоїти самогубство, якщо потрапить додому. Пояснювала, що мати б’є її, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства. У квітні у відношенні Валентини Підвербної порушили кримінальну справу. З травня дитина перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця.

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