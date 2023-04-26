Побиття і образи: у найстаршої матері України забрали доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У найстаршої матері України, 78-річної Валентини Підвербної, Чернігівський виконком постановив відібрати її 12-річну доньку після того, як дівчинка поскаржилась в соцмережі, що та її б'є та ображає. Про це пише УНН з посиланням на сайт Чернігівської міськради.
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12-річна Анна-Марія опублікувала, у соцмережі допис, в якому розповіла про психологічне і фізичне знущання над нею з боку матері. Допис виявили ювенальні поліцейські та разом із профільними держслужбами прибули на місце події. Дитина під час спілкування попросила, щоб її забрали від матері. В ході перевірки було встановлено, що дівчинка проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.
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"Сьогодні поліція спільно з відповідними службами знову виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків, а також відсутність належного піклування про здоров’я дитини та її розвиток. На матір дівчинки склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП та за частиною 1 статті 173-2 КУпАП", - повідомила Поліція Чернігівської області у Facebook.
Правоохоронці додали, що стосовно Валентини Підвербної в листопаді 2022 року вже складались адмінматеріали за частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (скоєння домашнього насильства) та частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Згодом судом вищевказані протоколи були закриті.
"Служба у справах дітей спільно з Нацполіцією вилучила дитину. Вона зараз перебуває в одній із лікарень міста. Її оглянули, травм не виявлено. Очевидно, там ще будуть працювати психологи. Але життю дитини нічого не загрожує. Коли її вилучали, то вона підтвердила інформацію, яку виклала в соцмережах, — повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.
Комітет Чернігівської міськради скликав позачергове засідання, під час якого було одноголосно підтримано негайне вилучення малолітньої дитини у матері. Управління у справах дітей Чернігівської міської ради готуватиме позов до суду, який вже і вирішить чи остаточно відібрати дитину у матері, чи повернути їй.
"У нас є сім днів аби підготувати позов до суду. Завтра ми повідомимо, як це передбачено законодавством, прокуратуру. Дитина поки що буде перебувати в лікарні, пройде необхідні обстеження, потім буде тимчасово влаштована так, як це передбачено чинним законодавством", - пояснив в.о. міського голови Чернігова.
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