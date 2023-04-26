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Побои и оскорбления: у старейшей матери Украины забрали дочь

Побои и оскорбления: у старейшей матери Украины забрали дочь

Киев • УНН

 • 538107 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. У старейшей матери Украины, 78-летней Валентины Подвербной, Черниговский исполком постановил отобрать ее 12-летнюю дочь после того, как девочка пожаловалась в соцсети, что та ее бьет и оскорбляет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Черниговского горсовета.

Детали

12-летняя Анна-Мария опубликовала, в соцсети  сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери. Сообщение обнаружили ювенальные полицейские и вместе с профильными госслужбами прибыли на место происшествия. Ребенок во время общения попросил, чтобы его забрали от матери. В ходе проверки было установлено, что девочка проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию.

Цитата

"Сегодня полиция совместно с соответствующими службами вновь выявили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а также отсутствие должной заботы о здоровье ребенка и его развитии. На мать девочки составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП и по части 1 статьи 173-2 КУоАП", - сообщила Полиция Черниговской области в Facebook.

Правоохранители добавили, что в отношении Валентины Подвербной в ноябре 2022 года уже составлялись админматериалы по части 1 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия) и части 1 статьи 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Впоследствии судом вышеуказанные протоколы были закрыты.

"Служба по делам детей совместно с Нацполицией изъяла ребенка. Девочка сейчас находится в одной из больниц города. Ее осмотрели, травм не обнаружено. Очевидно, там еще будут работать психологи. Но жизни ребенка ничего не угрожает. Когда ее изымали, то она подтвердила информацию, которую выложила в соцсетях, — сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Комитет Черниговского горсовета созвал внеочередное заседание, во время которого было единогласно поддержано немедленное изъятие малолетнего ребенка у матери. Управление по делам детей Черниговского городского совета будет готовить иск в суд, который уже и решит окончательно отобрать ребенка у матери или вернуть ей.

"У нас есть семь дней, чтобы подготовить иск в суд. Завтра мы сообщим, как это предусмотрено законодательством, прокуратуру. Ребенок пока будет находиться в больнице, пройдет необходимые обследования, потом будет временно устроен так, как это предусмотрено действующим законодательством", - пояснил и.о. городского головы Чернигова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине более 67 тысяч детей лишены родительской опеки - Минсоцполитики

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