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Из-за ливней в Карпатах угроза схождения селей

Киев • УНН

 • 14028 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за ливней в Карпатском регионе в горных районах сохраняется угроза схождения селевых потоков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Из-за ливней в Карпатах угроза схождения селей

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 20 июня, в местах выпадения значительных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5-1,2 м. При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - указали в ГСЧС.

Напомним, для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде.

Также напомним, в Украине чрезвычайная пожароопасность.

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