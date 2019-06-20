Из-за ливней в Карпатах угроза схождения селей

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 20 июня, в местах выпадения значительных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5-1,2 м. При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - указали в ГСЧС.

Напомним, для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде.

Также напомним, в Украине чрезвычайная пожароопасность.