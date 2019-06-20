Через зливи у Карпатах загроза сходження селів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через зливи у Карпатському регіоні у гiрських районах зберігається загроза сходження селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, впродовж 20 червня, в мiсцях випадіння значних дощiв та сильних злив, на малих водотоках та в верхів’ях рiчок Закарпатської області очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,2 м. При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв", - вказали у ДСНС.
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