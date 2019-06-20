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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Для заходу України оголосили попередження про грози та град

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. На заході України у четвер, 20 червня, вдень очікуються грози, град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Для заходу України оголосили попередження про грози та град

"За прогнозом Укргідрометцентру, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 20 червня очікується переважно суха спекотна погода. Температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла.

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