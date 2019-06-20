Для заходу України оголосили попередження про грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На заході України у четвер, 20 червня, вдень очікуються грози, град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, в Україні 20 червня очікується переважно суха спекотна погода. Температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла.