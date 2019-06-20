Сьогодні в Україні суха спекотна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні у четвер, 20 червня, очікується переважно суха спекотна погода. Температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 червня в Україні суха спекотна погода, лише в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, у південній та східній частинах до 35°, на високогір'ї Карпат 17-22°.
Нагадаємо, для заходу України, зокрема Карпатського регіону, випустили штормове попередження - грози, а подекуди і шквали та град очікуються 20 червня.