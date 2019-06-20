Сегодня в Украине сухая жаркая погода

"20 июня в Украине сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, в южной и восточной частях до 35°, на высокогорье Карпат 17-22°.

Напомним, для запада Украины, в частности Карпатского региона, выпустили штормовое предупреждение - грозы, а местами и шквалы и град ожидаются 20 июня.