Для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На западе Украины в четверг, 20 июня, днем ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.
Напомним, в Украине в 20 июня ожидается преимущественно сухая жаркая погода. Температура воздуха будет достигать днем 35 градусов тепла.