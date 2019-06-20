Для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде

"По прогнозу Укргидрометцентра, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.

Напомним, в Украине в 20 июня ожидается преимущественно сухая жаркая погода. Температура воздуха будет достигать днем 35 градусов тепла.