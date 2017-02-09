Из-за беспорядков в пригороде Парижа осуждены пять человек

Отмечается, перед судом предстали шесть человек. Двух из них приговорили к шести месяцам лишения свободы, еще трое были осуждены на такой же срок условно. Одного человека освободили.

Кроме того, судья по делам несовершеннолетних предоставил 11 задержанным подросткам статус свидетелей беспорядков.

Как сообщал УНН, ночью в Париже на станции метро произошло сильное задымление, из-за возгорания электропроводки.