Через заворушення у передмісті Парижа засуджено п’ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зв’язку з заворушеннями у передмісті Парижа 6 і 7 лютого було засуджено п’ятеро осіб, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Зазначається, перед судом постало шестеро осіб. Двох з них засудили до шести місяців позбавлення волі, ще троє були засуджені на такий же термін умовно. Одну людину звільнили.
Крім того, суддя у справах неповнолітніх надав 11 затриманим підліткам статус свідків заворушень.
Як повідомляв УНН, вночі у Парижі на станції метро сталося сильне задимлення, через займання електропроводки.