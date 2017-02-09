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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через заворушення у передмісті Парижа засуджено п’ятеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зв’язку з заворушеннями у передмісті Парижа 6 і 7 лютого було засуджено п’ятеро осіб, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

Через заворушення у передмісті Парижа засуджено п’ятеро осіб

Зазначається, перед судом постало шестеро осіб. Двох з них засудили до шести місяців позбавлення волі, ще троє були засуджені на такий же термін умовно. Одну людину звільнили.

Крім того, суддя у справах неповнолітніх надав 11 затриманим підліткам статус свідків заворушень.

Як повідомляв УНН, вночі у Парижі на станції метро сталося сильне задимлення, через займання електропроводки.

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