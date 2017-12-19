Из-за метели на некоторых дорогах Украины ограничено движение большегрузного транспорта

"В результате большого количества осадков и ветра, которые вызывают помехи, в настоящее время ограничено движение большегрузного движения на участках дорог М12 в пределах Винницкой области, в результате накопления большегрузного транспорта на проезжей части затруднено движение также на дорогах М21 в пределах Житомирской и Винницкой области", - отметил вице-премьер.

Также по его словам, из-за ограничений на въезд в столицу повлекло накопление транспорта при въезде в город.

"Кроме того, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 6:00 сегодня запрещен въезд большегрузного транспорта через город, чем вызвано накопления большого количества транспорте на проезжей части при въезде в город Киев", - добавил он.

Напомним, движение автотранспорта обеспечен на всех дорогах Украины.