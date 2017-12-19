Из-за метели на некоторых дорогах Украины ограничено движение большегрузного транспорта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74294 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88877 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91510 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101260 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104945 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Из-за метели на некоторых дорогах Украины ограничено движение большегрузного транспорта

Из-за метели на некоторых дорогах Украины ограничено движение большегрузного транспорта

Киев  •  УНН

 • 6641 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За сложных погодных условий движение большегрузного транспорта ограничено на нескольких участках украинских дорог. Кроме того, наблюдается накопление большого количества грузовиков у въезда в Киеве из-за запрета на въезд в город с 6:00 во вторник. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время селекторного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В результате большого количества осадков и ветра, которые вызывают помехи, в настоящее время ограничено движение большегрузного движения на участках дорог М12 в пределах Винницкой области, в результате накопления большегрузного транспорта на проезжей части затруднено движение также на дорогах М21 в пределах Житомирской и Винницкой области", - отметил вице-премьер.

Также по его словам, из-за ограничений на въезд в столицу повлекло накопление транспорта при въезде в город.

"Кроме того, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 6:00 сегодня запрещен въезд большегрузного транспорта через город, чем вызвано накопления большого количества транспорте на проезжей части при въезде в город Киев", - добавил он.

Напомним, движение автотранспорта обеспечен на всех дорогах Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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