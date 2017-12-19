Из-за метели на некоторых дорогах Украины ограничено движение большегрузного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За сложных погодных условий движение большегрузного транспорта ограничено на нескольких участках украинских дорог. Кроме того, наблюдается накопление большого количества грузовиков у въезда в Киеве из-за запрета на въезд в город с 6:00 во вторник. Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион во время селекторного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В результате большого количества осадков и ветра, которые вызывают помехи, в настоящее время ограничено движение большегрузного движения на участках дорог М12 в пределах Винницкой области, в результате накопления большегрузного транспорта на проезжей части затруднено движение также на дорогах М21 в пределах Житомирской и Винницкой области", - отметил вице-премьер.
Также по его словам, из-за ограничений на въезд в столицу повлекло накопление транспорта при въезде в город.
"Кроме того, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 6:00 сегодня запрещен въезд большегрузного транспорта через город, чем вызвано накопления большого количества транспорте на проезжей части при въезде в город Киев", - добавил он.
Напомним, движение автотранспорта обеспечен на всех дорогах Украины.