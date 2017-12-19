Через заметіль на деяких дорогах України обмежено рух великовантажного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через складні погодні умови рух великовантажного транспорту обмежено на декількох ділянках українських доріг. Окрім того, спостерігається накопичення великої кількості вантажівок біля вїзду в києв через заборону на вїзд до міста з 6 години у вівторок. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час селекторної наради в місті Києві, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок великої кількості опадів та вітру, що спричиняють перешкоди, на даний час обмежено рух великовантажного руху на ділянках доріг М12 в межах Вінницької області, внаслідок накопичення великовантажного транспорту на проїжджій частині ускладнено рух також на дорогах М21 в Межах Житомирської та Вінницької області”, — зазначив віце-прем'єр.
Також за його словами, через обмеження на в'їзд до столиці спричинило накопичення транспорту при в'їзді в місто.
“Крім того, рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з 6 години сьогодні заборонено в’їзд великовагового транспорту через місто, чим спричинено накопичення великої кількості транспору на проїжджій частині при в'їзді в місто Київ”, — додав він.
Нагадаємо, рух автотранспорту забезпечено на всіх дорогах України.