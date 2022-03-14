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19:03 • 41516 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 102623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104365 просмотра

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15 марта, 12:52 • 69748 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за вражеского удара в Донецкой области без воды остались более 200 тысяч человек

Из-за вражеского удара в Донецкой области без воды остались более 200 тысяч человек

Киев • УНН

 • 149515 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Из-за вражеского удара по фильтровальной станции в Донецкой области без воды остались более 200 тысяч человек в ряде населенных пунктов, из-за ночного обстрела Краматорска двое погибших. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня ночью россияне обстреляли Краматорск. Снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично — Доброполье. Всего - более 200 тысяч человек", - сообщил Кириленко в Facebook.

Он показал фотографии Краматорска после авиаудара.

Ранее

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Известно о двух погибших.

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