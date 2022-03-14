Из-за вражеского удара в Донецкой области без воды остались более 200 тысяч человек

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"Сегодня ночью россияне обстреляли Краматорск. Снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично — Доброполье. Всего - более 200 тысяч человек", - сообщил Кириленко в Facebook.

Он показал фотографии Краматорска после авиаудара.

Ранее

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Известно о двух погибших.