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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60431 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є жертви

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є жертви

Київ • УНН

 • 311334 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає УНН.

Цитата

“Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - написав Гончаренко.

Доповнення

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську.

Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинуло, повідомляли про велику кількість поранених.

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