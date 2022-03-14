Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає УНН.
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“Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - написав Гончаренко.
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Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську.
Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинуло, повідомляли про велику кількість поранених.