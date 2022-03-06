Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Краматорську: щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. В результаті обстрілів, щонайменше 2 людини загинуло, повідомляється про велику кількість поранених, пише УНН з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
Цитата
“Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15.
Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.
Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують.
Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.
Додамо
Окупанти обстріляли місто Ірпінь у Київській області в той час, коли там відбувалася евакуація цивільного населення.