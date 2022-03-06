Оккупанты обстреляли многоэтажки в Краматорске: по меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. В результате обстрелов, по меньшей мере 2 человека погибли, сообщается о большом количестве раненых, пишет УНН со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
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“По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске”, - говорится в сообщении.
Детали
Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15.
Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых.
Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости - госпитализируют.
Специалисты не дали еще окончательного заключения, какое именно оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете - вроде такой, которую сбили вчера вблизи Краматорска наши силы ПВО.
Добавим
Оккупанты обстреляли город Ирпень в Киевской области в то время, когда там происходила эвакуация гражданского населения.