Окупанти в Ірпіні обстріляли місто під час евакуації населення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Окупанти обстріляли місто Ірпінь у Київській області в той час, коли там відбувалася евакуація цивільного населення. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.
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“Попри обстріли та захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 - діти та один поранений. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто та околиці, громадяни продовжують евакуаційні заходи.
Додатково рятувальники розгортають намети для надання медичної допомоги усім хто цього потребує.
Додамо
Тим часом, у Маріуполі російські окупанти обірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілюють місця, по яких мали б виходити люди.