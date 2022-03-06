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Окупанти в Ірпіні обстріляли місто під час евакуації населення

Окупанти в Ірпіні обстріляли місто під час евакуації населення

Київ • УНН

 • 446374 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Окупанти обстріляли місто Ірпінь у Київській області в той час, коли там відбувалася евакуація цивільного населення. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.

Цитата

“Попри обстріли та захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 - діти та один поранений. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто та околиці, громадяни продовжують евакуаційні заходи.

Додатково рятувальники розгортають намети для надання медичної допомоги усім хто цього потребує.

Додамо

Тим часом, у Маріуполі російські окупанти обірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілюють місця, по яких мали б виходити люди.

Українські Національні Новини

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