Оккупанты в Ирпене обстреляли город во время эвакуации населения

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“Несмотря на обстрелы и захват города врагом сегодня полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них 50 - дети и один раненый. Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом врага. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает”, - говорится в сообщении.

Детали

После недавних обстрелов, которым подвергся город и окрестности, граждане продолжают эвакуационные мероприятия.

Дополнительно спасатели разворачивают палатки для оказания медицинской помощи всем, кто в этом нуждается.

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Тем временем, в Мариуполе российские оккупанты оборвали вторую попытку “зеленого” коридора для мирных граждан. Рашисти обстреливают места, по которым должны были бы выходить люди.