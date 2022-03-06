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Оккупанты в Ирпене обстреляли город во время эвакуации населения

Оккупанты в Ирпене обстреляли город во время эвакуации населения

Киев • УНН

 • 446364 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Оккупанты обстреляли город Ирпень в Киевской области в то время, когда там происходила эвакуация гражданского населения. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на обстрелы и захват города врагом сегодня полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них 50 - дети и один раненый. Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом врага. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает”, - говорится в сообщении.

Детали

После недавних обстрелов, которым подвергся город и окрестности, граждане продолжают эвакуационные мероприятия.

Дополнительно спасатели разворачивают палатки для оказания медицинской помощи всем, кто в этом нуждается.

Добавим

Тем временем, в Мариуполе российские оккупанты оборвали вторую попытку “зеленого” коридора для мирных граждан. Рашисти обстреливают места, по которым должны были бы выходить люди.

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