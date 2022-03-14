Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Сейчас известно о двух погибших. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает УНН.
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“Краматорск потерпел ракетный удар. По предварительной информации - 2 жертвы", - написал Гончаренко.
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Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске.
Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. В результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли, сообщили о большом количестве раненых.