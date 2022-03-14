Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы

Цитата

“Краматорск потерпел ракетный удар. По предварительной информации - 2 жертвы", - написал Гончаренко.

Дополнение

Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске.

Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. В результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли, сообщили о большом количестве раненых.