Обстріл багатоповерхівки у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.
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За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на м. Краматорськ Донецької області.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. В результаті обстрілів, щонайменше 2 людини загинуло, повідомляється про велику кількість поранених.