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Обстріл багатоповерхівки у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

Обстріл багатоповерхівки у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

Київ • УНН

 • 284641 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару по житловому масиву у Краматорську. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.

Деталі 

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на м. Краматорськ Донецької області.

Нагадаємо 

Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. В результаті обстрілів, щонайменше 2 людини загинуло, повідомляється про велику кількість поранених.

Українські Національні Новини

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