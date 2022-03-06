Обстріл багатоповерхівки у Краматорську: Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом авіаудару

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За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня збройні сили Російської Федерації, здійснюючи масовані обстріли населених пунктів, вчинили чергову атаку на м. Краматорськ Донецької області.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. В результаті обстрілів, щонайменше 2 людини загинуло, повідомляється про велику кількість поранених.