Обстрел многоэтажки в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара

Детали

За процессуального руководства Краматорского окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 марта вооруженные силы Российской Федерации, совершая массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на г. Краматорск Донецкой области.

Напомним

Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. В результате обстрелов, по меньшей мере 2 человека погибло, сообщается о большом количестве раненых.