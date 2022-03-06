Обстрел многоэтажки в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
За процессуального руководства Краматорского окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 6 марта вооруженные силы Российской Федерации, совершая массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на г. Краматорск Донецкой области.
Напомним
Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. В результате обстрелов, по меньшей мере 2 человека погибло, сообщается о большом количестве раненых.