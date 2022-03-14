Через ворожий удар на Донеччині без води залишилися понад 200 тисяч людей

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"Сьогодні вночі росіяни обстріляли Краматорськ. Снаряд влучив у житловий квартал, двоє людей загинуло.

Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково — Добропілля. Всього — понад 200 тисяч людей", - повідомив Кириленко у Facebook.

Він показав світлини Краматорська після авіаудару.

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Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Відомо про двох загиблих.