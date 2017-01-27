Из-за взрыва в доме в Сумах эвакуировали около 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Из-за взрыва в 9-этажке в Сумах, который произошел поздно вечером в четверг эвакуировали около 200 жильцов дома. Об этом сообщили в патрульной полиции города, передает УНН.
"26 января, около 22:20, патрульные получили сообщение о взрыве на улице Холодногорской. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что по предварительной информации взорвался газовый счетчик, который находился возле дома 33, после чего началась сильная утечка газа", - говорится в сообщении.
Указано, что семь экипажей патрульной полиции "эвакуировали жителей 9-этажки (около 200 человек) и огородили место происшествия".
"Пострадавших нет, газ перекрыли", - добавили в патрульной полиции.
Как отмечается на место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, скорая помощь, спасатели и газовая служба.