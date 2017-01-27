Через вибух у будинку в Сумах евакуювали близько 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Через вибух у 9-поверхівці в Сумах, який стався пізно ввечері у четвер, евакуювали близько 200 мешканців будинку. Про це повідомили у патрульній поліції міста, передає УНН.
"26 січня, близько 22 години 20 хвилин, патрульні отримали повідомлення про вибух на вулиці Холодногірській. Прибувши на місце події, охоронці порядку з’ясували, що за попередньою інформацією вибухнув газовий лічильник, який знаходився поблизу будинку 33, після чого почався сильний витік газу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що сім екіпажів патрульної поліції "евакуювали мешканців 9-поверхівки (близько 200 людей) та огородили місце події".
"Постраждалих немає, газ було перекрито", - додали у патрульній поліції.
Як зазначається на місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група, швидка допомога, рятувальники та газова служба.
Нагадаємо, у Сумах в житловому будинку стався вибух.