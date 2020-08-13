Из-за взрыва в Бейруте разрушено около 640 исторических объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате взрыва в порту столицы Ливана Бейруте полностью или частично разрушено около 640 исторических объектов. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные ЮНЕСКО, передает УНН.
"Под эгидой ЮНЕСКО будет разработан план по восстановлению и реконструкции культурного наследия Ливана, разрушенного в результате взрыва в бейрутском порту. Работы будут, в частности, проведены в Национальном музее Бейрута, Музее Сурсок и в Археологическом музее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8000 зданий, в том числе в старых кварталах Геммайзе и Мар-Михаэль. В ЮНЕСКО обратился Генеральный директорат по вопросам охраны памятников старины Ливана с просьбой помочь с восстановлением разрушенных исторических зданий. В ответ на это под эгидой ЮНЕСКО провели онлайн-совещание с представителями ведущих организаций по вопросам охраны культурного наследия и экспертов из Ливана.
"Участники наметили шаги по спасению и охране серьезно поврежденного культурного наследия Бейрута и восстановлению его культурной жизни. ЮНЕСКО приступила к подготовке детального плана на этот счет. Прежде всего будут проведены работы по укреплению конструкций и гидроизоляции, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Это особенно важно в связи с приближаются осенними дождями", - сообщили в ЮНЕСКО.
Напомним, Центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) сообщил, что число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.
Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.
В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.