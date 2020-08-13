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Через вибух у Бейруті зруйновано близько 640 історичних об'єктів

Через вибух у Бейруті зруйновано близько 640 історичних об'єктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В результаті вибуху в порту столиці Лівану Бейруті повністю або частково зруйновано близько 640 історичних об'єктів. Про це повідомляє Центр новин ООН з посиланням на дані ЮНЕСКО, передає УНН.

"Під егідою ЮНЕСКО буде розроблений план з відновлення і реконструкції культурної спадщини Лівану, зруйнованої в результаті вибуху в бейрутському порту. Роботи будуть, зокрема, проведені в Національному музеї Бейрута, Музеї Сурсок і в Археологічному музеї", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель, в тому числі в старих кварталах Геммайзе і Мар-Міхаель. В ЮНЕСКО звернувся Генеральний директорат з питань охорони пам'яток старовини Лівану з проханням допомогти з відновленням зруйнованих історичних будівель. У відповідь на це під егідою ЮНЕСКО провели онлайн-нараду з представниками провідних організацій з питань охорони культурної спадщини та експертів з Лівану.

"Учасники намітили кроки з порятунку і охорони серйозно пошкодженого культурної спадщини Бейрута і відновленню його культурного життя. ЮНЕСКО приступила до підготовки детального плану щодо цього. Насамперед будуть проведені роботи зі зміцнення конструкцій і гідроізоляції, щоб запобігти подальшим руйнування. Це особливо важливо в зв'язку з осінніми дощами, що наближаються", – повідомили в ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Центр координації реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) повідомив, що кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один - українець

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.

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