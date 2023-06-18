Из-за циклона в Бразилии погибли более десяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате тропического циклона погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
Детали
По меньшей мере 11 человек погибли из-за шторма, еще 20 человек пропали без вести, говорится в заявлении местного правительства.
Сообщается, что шторм вызвал ливни и сейчас в затопленных районах штата ведутся поиски с помощью вертолетов.
Больше всего пострадал от циклона город Караа с населением более 8 тысяч человек.
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«Ситуация в Караа нас глубоко беспокоит. Очень важно, чтобы мы определили основные пострадавшие районы и людей, которые нуждаются в поддержке», – заявил губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
Дополнение
Циклон Бипарджой привел к хаосу в индийском штате Гуджарат. Он сопровождался сильными ветрами и ливнями, что привело к значительным разрушениям и наводнениям в районе Кач.