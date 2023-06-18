Через циклон у Бразилії загинуло понад десять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок тропічного циклону загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу, пише УНН.
Деталі
Щонайменше 11 людей загинули через шторм, ще 20 осіб зникли безвісти, йдеться в заяві місцевого уряду.
Повідомляється, що шторм спричинив зливи і зараз у затоплених районах штату ведуться пошуки за допомогою гелікоптерів.
Найбільше постраждало від циклону місто Караа з населенням понад 8 тисяч осіб.
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«Ситуація в Караа нас глибоко турбує. Дуже важливо, щоб ми визначили основні постраждалі райони і людей, які потребують підтримки», – заявив губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.
Доповнення
Циклон Біпарджой призвів до хаосу в індійському штаті Гуджарат. Він супроводжувався сильними вітрами та зливами, це призвело до значних руйнувань і затоплень у районі Кач.