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Из-за скопления людей в соборе в Днепре открыли производство

Из-за скопления людей в соборе в Днепре открыли производство

Киев  •  УНН

 • 17847 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора на площади Троицкой города Днепра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, по факту нарушения правил карантина в Самборе во Львовской области, полицейские открыли уголовное производство.

Добавим, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

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