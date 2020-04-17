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У Самборі пройшов "хресний хід" - поліція відкрила кримінальне провадження

У Самборі пройшов "хресний хід" - поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За фактом порушення правил карантину у Самборі, що на Львівщині, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

"Сьогодні під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час "хресної ходи" парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться у повідомленні.

Так, на чотирьох учасників заходу складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф 17 до 34 тисяч гривень та на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Маріуполі поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення правил карантину, коли не дотримуючись санітарних норм та обмежувальних заходів під час карантину, близько сотні громадян зібралися біля супермаркету.

Українські Національні Новини

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