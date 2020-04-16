У Маріуполі відкрили провадження через порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Маріуполі поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення правил карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
Зазначається, що не дотримуючись санітарних норм та обмежувальних заходів під час карантину, близько сотні громадян зібралися біля супермаркету. Адміністрація закладу також не вжила заходів щодо безпеки покупців.
“До поліції Маріуполя надійшло повідомлення, що біля одного з супермаркетів у Центральному районі масове скупчення людей. Громадяни не дотримувалися дистанції між собою, дехто був без захисних масок. Через кілька хвилин, як тільки-но торгівельний заклад розпочав свою роботу, містяни увійшли до приміщення”, — сказано у повідомленні.
На місце виїхали співробітники патрульної поліції та поліцейські групи комунікації Центрального відділу поліції. Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюються всі обставини.
“За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування”, — додається у повідомленні.
Поліція закликає громадян дотримуватися правил карантину та із розумінням до них відноситися.
Нагадаємо, з початку карантину станом на 16 квітня, у Києві поліція склала майже 900 адміністративних протоколів на порушників карантину.