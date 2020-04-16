В Мариуполе открыли производство из-за нарушения правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Мариуполе полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Отмечается, не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета. Администрация заведения также не приняла мер безопасности покупателей.
“В полицию Мариуполя поступило сообщение, что возле одного из супермаркетов в Центральном районе массовое скопление людей. Граждане не соблюдали дистанцию между собой, некоторые были без защитных масок. Через несколько минут, как только торговое заведение начало свою работу, горожане вошли в помещение”, — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники патрульной полиции и полицейские группы коммуникации Центрального отдела полиции. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливаются все обстоятельства.
“По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование”, — добавляется в сообщении.
Полиция призывает граждан соблюдать правила карантина и с пониманием к ним относиться.
Напомним, с начала карантина состоянию на 16 апреля, в Киеве полиция составила почти 900 административных протоколов на нарушителей карантина.