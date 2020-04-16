За час карантину в Києві поліція склала на порушників близько 900 протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. За час обмежень у Києві поліція склала майже 900 адміністративних протоколів на порушників карантину. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“За час обмежень поліція склала вже майже 900 протоколів щодо порушників карантину”, — сказав Віталій Кличко.
Він додав, що у святкові дні правоохоронці нестимуть посилену службу.
“Контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках, скверах, біля храмів”, — зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, за порушення карантину під час богослужінь склали адмінпротоколи у семи областях.