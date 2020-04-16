За время карантина в Киеве полиция составила на нарушителей около 900 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. За время ограничений в Киеве полиция составила почти 900 административных протоколов на нарушителей карантина. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“За время ограничений полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина”, — сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что в праздничные дни правоохранители будут нести усиленную службу.
“Будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках, скверах, возле храмов”, — отметил Виталий Кличко.
Напомним, за нарушение карантина во время богослужений составили админпротоколы в семи областях.