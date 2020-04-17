В Самборе прошел "крестный ход" - полиция открыла уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По факту нарушения правил карантина в Самборе, что во Львовской области, полицейские открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Сегодня во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время "крестного хода" прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Так, на четырех участников мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен.
Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что в Мариуполе полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения правил карантина, когда не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета.