В Самборе прошел "крестный ход" - полиция открыла уголовное производство

"Сегодня во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время "крестного хода" прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Так, на четырех участников мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в Мариуполе полицейские открыли уголовное производство из-за нарушения правил карантина, когда не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета.