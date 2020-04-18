Через скупчення людей у соборі в Дніпрі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"17 квітня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій міста Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції", - сказано у повідомленні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, за фактом порушення правил карантину у Самборі, що на Львівщині, поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Додамо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За дотриманням правил карантину стежить Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.