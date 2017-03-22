Из-за бешеной лисы в Ровенской области объявили карантин
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 марта. УНН. В селе Долгое Поле Дубенского района ввели карантин на бешенство. Больная лиса забежала в частное хозяйство и задушила 10 кур, отметили корреспонденту УНН в главном управлении ветеринарной медицины Ровенской области.
В ведомстве добавили, что хозяин смог убить животное вилами, а экспертиза подтвердила наличие вируса бешенства.
В селе на 40 дней ввели карантин и будут делать прививки против смертельного вируса домашним животным.
Как сообщал УНН, в 2016 году в Ровенской области наблюдался рекордный показатель проявлений бешенства - лабораторно подтверждено более 50 случаев укусов бешеными животными домашнего скота. В Ровно мужчину укусила бешеная летучая мышь, а в Гощанском районе от смертельного вируса скончалась женщина.
А 17 февраля в николаевском зоопарке введен профилактический карантин.