Через скажену лисицю на Рівненщині оголосили карантин
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У селі Довге Поле Дубенського району запровадили карантин на сказ. Хвора лисиця забігла в приватне господарство та задушила 10 курей, зазначили кореспонденту УНН у головному управлінні ветеринарної медицини Рівненської області.
У відомстві додали, що господар зміг убити тварину вилами, а експертиза підтвердила наявність вірусу сказу.
У селі на 40 днів запровадили карантин і робитимуть щеплення проти смертельного вірусу домашнім тваринам.
Як повідомляв УНН, у 2016 році на Рівненщині спостерігався рекордний показник проявів сказу — лабораторно підтверджено понад 50 випадків укусів скаженими тваринами свійської худоби. У Рівному чоловіка вкусив скажений кажан, а у Гощанському районі від смертельного вірусу померла жінка.
А 17 лютого у миколаївському зоопарку введений профілактичний карантин.