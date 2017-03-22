Через скажену лисицю на Рівненщині оголосили карантин

У відомстві додали, що господар зміг убити тварину вилами, а експертиза підтвердила наявність вірусу сказу.

У селі на 40 днів запровадили карантин і робитимуть щеплення проти смертельного вірусу домашнім тваринам.

Як повідомляв УНН, у 2016 році на Рівненщині спостерігався рекордний показник проявів сказу — лабораторно підтверджено понад 50 випадків укусів скаженими тваринами свійської худоби. У Рівному чоловіка вкусив скажений кажан, а у Гощанському районі від смертельного вірусу померла жінка.

А 17 лютого у миколаївському зоопарку введений профілактичний карантин.