Из-за решения Верховного суда в Барселоне начались беспорядки

“Ряд митингующих стали бросать бутылки и зажигать дымовые шашки”, — говорится в сообщении. Участники акции пытались прорвать оцепление полиции у здания администрации правительства Каталонии.
Всего в протестных акциях по данным правоохранителей принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули Испанию. Дело касается референдума, проведенного в автономии в октябре прошлого года и с заключением под стражу ряда чиновников бывшей администрации Женералитата Каталонии.
Пучдемон сейчас находится в Брюсселе.
Как сообщал УНН, под стражу взяты 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже.