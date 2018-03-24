Из-за решения Верховного суда в Барселоне начались беспорядки

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45605 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65027 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108241 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116127 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121565 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146761 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Из-за решения Верховного суда в Барселоне начались беспорядки

Из-за решения Верховного суда в Барселоне начались беспорядки

Киев  •  УНН

 • 14448 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Барселоне в результате беспорядков на митинге после решения Верховного суда Испании пострадали 27 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Mundo и El Pais.

“Ряд митингующих стали бросать бутылки и зажигать дымовые шашки”, — говорится в сообщении. Участники акции пытались прорвать оцепление полиции у здания администрации правительства Каталонии.

Всего в протестных акциях по данным правоохранителей принимают участие не менее 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули Испанию. Дело касается референдума, проведенного в автономии в октябре прошлого года и с заключением под стражу ряда чиновников бывшей администрации Женералитата Каталонии.

Пучдемон сейчас находится в Брюсселе.

Как сообщал УНН, под стражу взяты 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже.

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