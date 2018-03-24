Через рішення Верховного суду у Барселоні розпочалися заворушення

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Барселоні в результаті заворушень на мітингу після рішення Верховного суду Іспанії постраждали 27 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Mundo та El Pais.

“Ряд мітингувальників стали кидати пляшки і запалювати димові шашки”, — сказано в повідомленні. Учасники акції намагалися прорвати оточення поліції у адміністрації уряду Каталонії.

Загало у протестних акціях за даними правоохорнців приймають участь щонайменше 10 тисяч осіб.

Раніше стало відомо, що Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які покинули Іспанію. Справа стосується референдуму, проведеного в автономії в жовтні минулого року та з взяттям під варту ряду чиновників колишньої адміністрації Женералітату Каталонії.

Пучдемон зараз знаходиться в Брюсселі.

Як повідомляв УНН, під варту взято 5 каталонських політиків, обвинувачених у заколоті.

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