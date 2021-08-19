Из-за репетиции воздушной части парада задерживается вылет пассажирских самолетов из столичного аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В аэропорту "Киев" (Жуляны) задерживается вылет рейсов. Об этом УНН сообщили пассажиры.
Детали
Пассажиры сообщают о задержке рейсов в аэропорту Жуляны. Отдельные рейсы задерживают на час. Как объяснили пассажирам в аэропорту, такая ситуация сложилась из-за репетиции воздушной части парада ко Дню Независимости.
Пассажиры жалуются, что из-за этого многие из них теперь не успевает попасть на рейсы в других аэропортах и продолжить путешествие.
Сейчас на табло аэропорта видно информацию о задержке рейсов в Афины и Гданьск, а также о том, что с опозданием вылетели самолеты, следующие в Салоники и Родос.
В аэропорту журналисту УНН подтвердили, что рейсы задерживают, однако причины не назвали. УНН уточняет ситуацию также в МА "Борисполь".
О репетициях
Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины состоялась на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.
Всего запланировано еще две репетиции - 20 и 22 августа, - во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств.
Сегодня, 19 августа, над Крещатиком можно было наблюдать репетицию воздушного шоу.
В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.