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Через репетицію повітряної частини параду затримується виліт пасажирських літаків зі столичного аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В аеропорту “Київ” (Жуляни) затримується виліт рейсів. Про це УНН повідомили пасажири.

Деталі

Пасажири повідомляють про затримку рейсів в аеропорту Жуляни. Окремі рейси затримують на годину. Як пояснили пасажирам в аеропорту, така ситуація склалася через репетицію повітряної частини параду до Дня Незалежності.
Пасажири скаржаться, що через це багато хто з них тепер не встигає потрапити на рейси в інших аеропортах та продовжити свої подорожі.

Наразі на табло аеропорту видно інформацію про затримку рейсів до Афін та Гданська, а також про те, що із запізненням вилетіли літаки, що прямують до Салонік та Родоса.

В аеропорту журналісту УНН підтвердили, що рейси затримують, однак причини не назвали. УНН уточнює ситуацію також в МА “Бориспіль”.

Про репетиції

Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.
Загалом заплановано ще дві репетиції — 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 1:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Сьогодні, 19 серпня, над Хрещатиком можна було спостерігати репетицію повітряного шоу. 

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

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