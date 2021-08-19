Через репетицію повітряної частини параду затримується виліт пасажирських літаків зі столичного аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В аеропорту “Київ” (Жуляни) затримується виліт рейсів. Про це УНН повідомили пасажири.
Деталі
Пасажири повідомляють про затримку рейсів в аеропорту Жуляни. Окремі рейси затримують на годину. Як пояснили пасажирам в аеропорту, така ситуація склалася через репетицію повітряної частини параду до Дня Незалежності.
Пасажири скаржаться, що через це багато хто з них тепер не встигає потрапити на рейси в інших аеропортах та продовжити свої подорожі.
Наразі на табло аеропорту видно інформацію про затримку рейсів до Афін та Гданська, а також про те, що із запізненням вилетіли літаки, що прямують до Салонік та Родоса.
В аеропорту журналісту УНН підтвердили, що рейси затримують, однак причини не назвали. УНН уточнює ситуацію також в МА “Бориспіль”.
Про репетиції
Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.
Загалом заплановано ще дві репетиції — 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 1:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.
Сьогодні, 19 серпня, над Хрещатиком можна було спостерігати репетицію повітряного шоу.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.