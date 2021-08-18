Перша репетиція параду до Дня Незалежності на Хрещатику: що відбувається у центрі Києва

Деталі

Ще до старту репетиції, після 15 години, рух у центрі Києва перекрили. Де саме не проїхати - дивіться тут.

Тим часом вулиці навколо центру Києва скували затори.

Наразі Хрещатиком вже крокують військовослужбовці. Невдовзі розпочнеться рух механізованої колони - з важкою технікою.

До слова, службові собаки вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності. Сьогодні вони також присутні на репетиції параду.

Доповнення

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.