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Первая репетиция парада ко Дню Независимости на Крещатике: что происходит в центре Киева

Первая репетиция парада ко Дню Независимости на Крещатике: что происходит в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 64396 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева, сообщает УНН.

Детали

Еще до старта репетиции, после 15 часов, движение в центре Киева перекрыли. Где именно не проехать - смотрите здесь.

Между тем улицы вокруг центра Киева сковали пробки.

Сейчас по Крещатику уже идут военнослужащие. Вскоре начнется движение механизированной колонны - с тяжелой техникой.

К слову, служебные собаки впервые примут участие в параде в День Независимости. Сегодня они также присутствуют на репетиции парада.

Дополнение

В этом году в военном параде примут участие более 5 000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Украинские Национальные Новости

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