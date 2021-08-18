Первая репетиция парада ко Дню Независимости на Крещатике: что происходит в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева, сообщает УНН.
Детали
Еще до старта репетиции, после 15 часов, движение в центре Киева перекрыли. Где именно не проехать - смотрите здесь.
Между тем улицы вокруг центра Киева сковали пробки.
Сейчас по Крещатику уже идут военнослужащие. Вскоре начнется движение механизированной колонны - с тяжелой техникой.
К слову, служебные собаки впервые примут участие в параде в День Независимости. Сегодня они также присутствуют на репетиции парада.
Дополнение
В этом году в военном параде примут участие более 5 000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.
Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.