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У центрі Києва сьогодні відбудеться репетиція параду до Дня Незалежності: рух транспорту перекриють

У центрі Києва сьогодні відбудеться репетиція параду до Дня Незалежності: рух транспорту перекриють

Київ • УНН

 • 46079 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Києві 18 серпня відбудуться масштабні репетиції параду військ до Дня Незалежності. Перша репетиція відбудеться у центрі столиці на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійський салют на Трухановому острові. Про це раніше повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.

Деталі

Загалом заплановано три репетиції — 18, 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів:

Під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності:

колона № 1 (гусенична та колісна техніка): Парк військової частини А0222 (А1937) — вул. Маршала Рибалка — вул. В. Чорновола — виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — Площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

колона № 2 (колісна техніка): аеродром “Святошин” — вул. Академіка Туполєва — зустрічною смугою проспекту Перемоги до шляхопроводу метро “Нивки” — проспект Перемоги — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича — вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

колона № 3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) — проспект Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик.

Під час руху зведеної механізованої колони після проходження вулицею Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): пл. Європейська — Володимирський узвіз — Боричів узвіз (смугою зустрічного руху) — вул. Набережно-Хрещатицька (смугою зустрічного руху) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола та далі:

Під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська та далі:

частина колони № 1: вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

частина колони № 2: вул. Антоновича — вул. І. Федорова (Либідська площа, залежно від довжини колони) — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

Після завершення репетицій: вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): пл. Європейська — Петрівська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола та далі:

Під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

Після завершення репетицій:

частина колісної техніки № 1: проспект Перемоги — шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) — проспект Перемоги — в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: проспект Перемоги — вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.

Під час руху зведеної механізованої колони запасної військової техніки після проходження вул. Хрещатик та повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць стоянок після завершення репетицій:

гусенична та колісна техніка: вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — вул. Льва Толстого — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — площа Перемоги та далі:

У складі колони під час повернення до місця тренування для здійснення другого проходження механізованої колони у повному складі: вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — пл. Бессарабська — вул. Хрещатик;

Після завершення репетицій:

перша частина колони (гусенична техніка та частина колісної техніки): проспект Перемоги — вул. В. Чорновола — вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222 (А1937);

друга частина колони (частина колісної техніки): проспект Перемоги та далі:
частина колісної техніки № 1: шляхопровід метро “Нивки” (розворот у зворотному напрямку) — проспект Перемоги — в/ч А0139;

частина колісної техніки № 2: вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.
Зокрема, 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 01:15 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У КМДА додали, що 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків у дні проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Доповнення

Цього року у військовому параді візьмуть участь більше 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Вже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

У Нацгвардії повідомили, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть одразу 4 “коробки”: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону “Почесна Варта”, кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної Академії та зведений оркестр.

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