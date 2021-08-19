Після репетиції параду: над Хрещатиком знову влаштували повітряне шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Киянам знову влаштували повітряне шоу, після вчорашньої репетиції параду до 30-річчя Незалежності України, передає УНН.
Над Хрещатиком пролетіла авіація - як літаки, так і вертольоти.
Доповнення
Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.
Загалом заплановано ще дві репетиції — 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 1:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.