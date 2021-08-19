После репетиции парада: над Крещатиком опять устроили воздушное шоу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Киевлянам снова устроили воздушное шоу, после вчерашней репетиции парада к 30-летию Независимости Украины, передает УНН.
Над Крещатиком пролетела авиация - как самолеты, так и вертолеты.
Дополнение
Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.
Запланировано еще две репетиции - 20 и 22 августа, - во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств.
В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.
Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже, на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.