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После репетиции парада: над Крещатиком опять устроили воздушное шоу

После репетиции парада: над Крещатиком опять устроили воздушное шоу

Киев  •  УНН

 • 19547 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Киевлянам снова устроили воздушное шоу, после вчерашней репетиции парада к 30-летию Независимости Украины, передает УНН.

Над Крещатиком пролетела авиация - как самолеты, так и вертолеты.

Дополнение

Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.

Запланировано еще две репетиции - 20 и 22 августа, - во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств.

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом - ногу поднимать будут ниже, на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Украинские Национальные Новости

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