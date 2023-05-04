Из-за протестов польских перевозчиков на украино-польской границе возможны проблемы с пропуском грузовиков

На въезд в Украину будут пропускать только грузовики с гуманитарной помощью. Проезд автобусов в обе стороны также будет осуществляться беспрепятственно.

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«Польской стороной возможно приостановление оформления грузовых автомобилей на въездном и выездном направлениях. На выезд из Польши (въезд в Украину) будут пропускать только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке».

В Госпогранслужбе просят учесть эту информацию. О сроках проведения акции обещают проинформировать дополнительно.