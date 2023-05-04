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Через протести польських перевізників на україно-польскому кордоні можливі проблеми з пропуском вантажівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» сьогодні, 4 травня, має відбутися акція польських перевізників. Через це можливі проблеми з пропуском вантажних автомобілів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише УНН.

На в’їзд в Україну будуть пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою. Проїзд автобусів в обидві сторони також буде здійснюватися безперешкодно.

Цитата

«Польською стороною можливе призупинення оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку».

У Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію. Про термін проведення акції обіцяють поінформувати додатково.

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